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Selçuk Bayraktar'a eğitim veren MIT profesöründen skandal sözler: Eğitim verdiğim için utanıyorum

Selçuk Bayraktar'a eğitim veren MIT profesöründen skandal sözler: Eğitim verdiğim için utanıyorum

Türk İHA'larını geliştiren Selçuk Bayraktar'ın da eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology'de fizik profesörü olarak görev yapan İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar ile ilgili olarak Handelsblat gazetesine açıklamalarda bulundu. Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" dedi.

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.

Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.

Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

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