Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor
ANTALYA'da yaşayan Yağmur ve Mert Kaybaki çifti, hurda halde aldıkları otobüsü lüks bir karavana çevirdi.
Antalya’da nişanlıyken aldıkları otobüsü, evlenene kadar lüks bir karavana çeviren Yağmur ve Mert Kaybaki çifti 6 aydır yaşamlarını karavanda sürdürüyor.
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Her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşayan çift, karavanlarına ‘yeni gelin’ karavanı diyor.
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Yeni evlenen çiftler gibi ev düzmek yerine karavan düzen çift, ailelerinden de bu konuda tam destek aldı.
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Genç çifte, düğünde takı yerine otobüs lastiği bile takıldı. Çiftin istediği ise güvenlikleri için Antalya’da bir karavan parkının olması.
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