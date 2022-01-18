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Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

ANTALYA'da yaşayan Yağmur ve Mert Kaybaki çifti, hurda halde aldıkları otobüsü lüks bir karavana çevirdi.

Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

Antalya’da nişanlıyken aldıkları otobüsü, evlenene kadar lüks bir karavana çeviren Yağmur ve Mert Kaybaki çifti 6 aydır yaşamlarını karavanda sürdürüyor. 

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Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

Her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşayan çift, karavanlarına ‘yeni gelin’ karavanı diyor.

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Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

Yeni evlenen çiftler gibi ev düzmek yerine karavan düzen çift, ailelerinden de bu konuda tam destek aldı. 

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Kira, elektrik, su parası yok! 66 bin TL'ye alıp 250 bin TL harcadılar! Antalya'da gören içine girmek istiyor

Genç çifte, düğünde takı yerine otobüs lastiği bile takıldı. Çiftin istediği ise güvenlikleri için Antalya’da bir karavan parkının olması.

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