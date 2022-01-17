Kılıçdaroğlu: Suriyeliler en geç iki yıl içerisinde davulla zurna ile ülkelerine yolcu edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurna ile kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz” dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’da düzenlenen EXPO 2021 Hatay Lansman programına katıldı.

Siyasi parti liderlerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da programda yer aldı.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler için Suriye’de uygun koşullar sağlanarak ülkelerine dönmelerinin önünün açılacağını kaydetti.

“Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurna ile kendi ülkelerine yolcu edeceğiz”

Hatay’ın dünya tarihi için önemli bir kent olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “İnançların ve kültürlerin bir anlamda merkezidir Hatay. Bizi davet etti Belediye Başkanı, inşallah geliriz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Nisan ayının birinde bir şey olmaz inşallah Hatay’da buluşuruz. Hatay kültürünü teneffüs etmek, yemeklerini tatmak, yaptığınız çalışmaları yerinde görmek bizim için de değerli. Başkan bey 900 bin Suriyeliye baktıklarını ifade etti. Suriye’de yaşanan dramın Hatay’a büyük maliyetler çıkarttığını da ifade etti. Başkanım şöyle bir sözümüz var; en geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurna ile kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gidecekler, kendi topraklarında, atalarının, dedelerinin topraklarında üretmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız. Göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak. İhracat merkezi, Ortadoğu’ya açılan kapı, olağanüstü bir ovası var, güzel nehri, deniziyle güzel zenginliği var” diye konuştu.

Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 2. yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.