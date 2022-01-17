Survivor Hikmet kaç yaşında aslen nereli Hikmet Tuğsuz mesleği

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile başladı. Bu akşam yayınlanacak olan Survivor'a Hikmet Tuğsuz'un yaralanması damga vuracak. Daha önce Türkiye Yunanistan formatında yarışan Hikmet Tuğsuz, 'Toros Kaplanı' adıyla da biliniyor. 36 yaşında olan Hikmet Tuğsuz aslen Antalyalı. Peki Hikmet Tuğsuz evli mi, ne iş yapıyor?

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Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile başladı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüme daha önce Yunanistan-Türkiye Survivor yarışmasına katılan Hikmet Tuğsuz'un sakatlığı damga vuracak. Her zaman iddiasını konuşturan ve daha önce yaralandığı için yarışmaya veda eden Hikmet Tuğsuz bu akşamki yeni bölümde parkurdan düşerek sol kaşını patlatacak. Doktorun oynayamazsın ikazına uymayan Hikmet Tuğsuz, bu davranışı ile yeniden merak konusu oldu. Peki Toros Kaplanı adıyla bilinen Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? Hikmet Tuğsuz evli mi?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki'de doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spora başladı. Başarılı olduğunu gören antrenörler Tuğsuz'u atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden sporcu, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca pek çok başarı elde etti. Atletizmin bir branşında derecelere sahip. Tuğsuz; hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda yer aldı.

Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2022 All Star kadrosunun en iddialı isimlerinden biri. 2019'da da yarışmanın iddialı isimlerinden olan Tuğsuz, yaşadığı sakatlık sebebi ile yarışmaya devam edememişti.