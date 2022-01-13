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Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği

Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği

Başrollerinde Onur Tuna, Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın oynadığı Benden Ne Olur kitabının yazarı Aslı Kızmaz son günlerin merak edilen isimlerinden oldu. 38 yaşında olan Aslı Kızmaz aslen Eskişehirli. Dijital Medya, Reklam Pazarlama işinde çalışan Aslı Kızmaz aynı zamanda oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi. Aslı Kızmaz'ın Naz adında 5 yaşında bir kızı var.

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Cuma günü vizyona girecek film Benden Ne Olur filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Başrollerinde  Onur Tuna, Hazal Kaya ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerinde olduğu kitabın da yazarı olan Aslı Kızmaz merak konusu oldu. Hamileyken çektiği videolar ile tanınan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından da takip edilen Aslı T. Kızmaz 38 yaşında ve aslen Eskişehirli. Bir kız kardeşi olan Aslı Kızmaz aynı zamanda oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi. Çiftin Naz adında 5 yaşında bir kızları var. 

Aslı Kızmaz kimdir: Son günlerde özellikle sosyal medyada adını çok sık duymaya başladığımız Aslı Kızmaz Instagram'da tam bir fenomen. 1983 doğumlu Aslı Kızmaz, medya sektöründe çalışıyor.

Dijital Medya, Reklam Pazarlama gibi sektörlerde çalışmış olan Aslı Kızmaz, şu anda da ünlü fenomen Güray Gürsel (Burusvilis) ile birlikte çalıştıkları Burusvilis Company şirketinin kurucu ortaklarından biridir. Oyuncu İlker Kızmaz ile mutlu bir evliliği olan Aslı Kızmaz, Ekim 2016'da Naz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hamileliği boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımları ile de hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Aslı Kızmaz, neşeli ve samimi tavırları ile dikkat çekiyor.

Aslı Kızmaz 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunu olup Dudley College'de de 1 yıl boyunca eğitim almış.

Oyuncu İlker Kızmaz ile mutlu bir evliliği olan Aslı Kızmaz, Ekim 2016'da Naz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Benden Ne Olur ve Olmasa Da Olur kitaplarının yazarı olan Aslı Kızmaz, ilk kitabının filmi çekti, film cuma günü gösterime girecek. 

İlker Kızmaz ile Aslı Kızmaz 6 yıldır evliler.

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