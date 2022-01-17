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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin Arnavutluk'ta yaptırdığı konutları teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta depremzedeler için yapılan konutların teslim törenine katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda, "Bugün toplamda 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan evleri sizlere teslim ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

Teslim töreninde konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Teslim ettiğimiz konutların hak sahiplerine ve Arnavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangınlara maruz kalsak da Arnavutluk'a sözümüzü yerine getirdik.

-Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır.

-Kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda yanında yer almak inancıyla her zaman yanınızda yer almayı sürdüreceğiz.

-Salgında büyük devletler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki drama gözlerini kaparken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022'nin ilk ziyareti Arnavutluk'a

Günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler görüşülecek. Erdoğan'ın ziyareti sırasında yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak, restorasyon çalışması tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını yapacak ve Türkiye'nin yardımıyla depremzedeler için yapılan 522 konut sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Arnavutluk Meclisi'nde bir konuşma yapması bekleniyor. 

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