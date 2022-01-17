BIST 2.086
DOLAR 13,44
EURO 15,32
ALTIN 786,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Perşembe ve Fatsa'da halk tedirgin: Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar Herkes gibi korkuyorum

Perşembe ve Fatsa'da halk tedirgin: Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar Herkes gibi korkuyorum

Ordu’nun Perşembe ve Fatsa ilçesi sınırlarında sürü halinde gezen domuzlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Abone ol

Sırakovancı, Tömsü ve Yalıköy Mahalleleri sınırlarında sürüler halinde gezen domuzlar yiyecek bulmak için insanların yaşam alanlarına kadar indi. İnsan ve araç yoğunluğunun bulunduğu yerlere tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor.

Yetişkinleri bir buzağı kadar büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15’i bulan yaban domuzları, görenleri korkutuyor. Bölge halkı yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Bahtiyar Aşık, “Bu duruma karşı acil önlem alınmalı. Aç kaldıklarında mahallemize kadar geliyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu, şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilirler. Verdiklerini de duyuyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Lucas Martins Antalyaspor'da
Fernando Lucas Martins Antalyaspor'da
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin Arnavutluk'ta yaptırdığı konutları teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin Arnavutluk'ta yaptırdığı konutları teslim etti
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Survivor Hikmet kaç yaşında aslen nereli Hikmet Tuğsuz mesleği
Survivor Hikmet kaç yaşında aslen nereli Hikmet Tuğsuz mesleği
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler en geç iki yıl içerisinde davulla zurna ile ülkelerine yolcu edilecek
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler en geç iki yıl içerisinde davulla zurna ile ülkelerine yolcu edilecek
Selçuk Bayraktar'a eğitim veren MIT profesöründen skandal sözler: Eğitim verdiğim için utanıyorum
Selçuk Bayraktar'a eğitim veren MIT profesöründen skandal sözler: Eğitim verdiğim için utanıyorum
Otobüs biletlerine yüzde 30 zam bekleniyor Cepler daha da yanacak!
Otobüs biletlerine yüzde 30 zam bekleniyor Cepler daha da yanacak!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Hepsinin bir bahanesi var! Şişli'de taksicilere ceza yağdı
Hepsinin bir bahanesi var! Şişli'de taksicilere ceza yağdı