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Reuters 'iktidara yakın kaynaklar' deyip Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi paylaştı

Reuters 'iktidara yakın kaynaklar' deyip Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi paylaştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili 'kulis haber' Reuters'tan geldi. Reuters'in, 'iktidara yakın kaynaklar'a dayandırdığı kulis haberine göre, AK Partili kaynaklar "Endişeliyiz, Böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için Nebati yerine daha piyasa dostu bir figür seçebilirdi" dedi. İsimsiz o kaynakların kim olduğu merak konusu oldu...

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İngiliz haber ajansı Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati üzerine bir kulis analiz yayınladı. Bakan Nebati'nin söylemlerinin analiz edildiği haberde bazı iktidar kaynaklarının da Nebati ile ilgili endişe içinde oldukları iddia edildi.

Haberde, hükümete yakın bazı kaynakların Türkiye’nin böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için daha piyasa dostu bir figür seçilmesine dair görüşlerini ilettikleri belirtildi.

Reuters’a konuşan ve ismi verilmeyen AK Partili bir yetkili ise küresel ekonominin “zor bir durumda” olduğu bu dönemde Nebati’nin yeni düzenlemeler uygulayarak ve cumhurbaşkanı ile yakın çalışarak liranın çöküşünü engellediğini söyledi. Yetkili, “Bazı karamsar yorumlar yapılıyor ancak Nebati’nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum” dedi.

‘Ekonomi eğitimi çok az bir hikaye anlatıcısı'

Ayrıca Nebati’nin bakan yardımcısı olarak çalıştığı dönemde onunla ilişkileri olan bir iş insanı, onu dışa dönük ve ekonomik eğitimi çok az olan bir “hikaye anlatıcısı” olarak tanımladı. Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde şahit olduğu bir olayı aktaran kaynak, şöyle dedi:

“Bir gün yabancı yöneticilerle yapılan bir yatırım toplantısında sorulan sorulara yanıt vermek yerine çocukluğunu anlatmaya başladı. Yöneticiler toplantının sonunda hiç bir yatırım taahhüdü vermeden oradan ayrıldı.”

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