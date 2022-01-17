Aslı Aydıntaşbaş kimdir kaç yaşında Aslı Aydıntaşbaş sevgilisi kimdir?

Son dönemlerde attığı tweetlerle şimşekleri üzerine çeken gazeteci Aslı Aydıntaşbaş merak konusu oldu. Yeni Yüzyıl gazetesinde ismini duyurmaya başladı. Dış politika muhabiri olarak Kuzey Irak'ta yaptığı haber ve yorumlarla yükselişe geçen Aslı Aydıntaşbaş 48 yaşında ve İstanbul doğumlu. Ekim Alptekin ile 1 yıl evli kalan Aslı Aydıntaşbaş 2008 yılında boşandı.

Abone ol

Gazeteci olan Aslı Aydıntaşbaş son günlerde attığı tweetlerle yeniden gündem oldu. Dış politika muhabiri olarak Kuzey Irak'ta yaptığı haber ve yorumlarla yükselişe geçen Aslı Aydıntaşbaş 2005 yılında Washington'da Sabah'ı temsil etti ve Sabah Gazetesi'nde uzun bir süre çalıştı. Özel hayatı ile de merak edilen Aslı Aydıntaşbaş İstanbul doğumlu ve 48 yaşındadır. bir evlilik yapan Aslı Aydıntaşbaş Ekim Alptekin ile 1 yıl evli kaldı ve 2008 yılında boşandı.

Aslı Aydıntaşbaş kimdir: 1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. Aydıntaşbaş, New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayımlandı. 2011 yılı seçim sezonu, CNN Türk'te 2011 Türkiye genel seçimleri için Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programlarını sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi. Washington Post yazarıdır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ ÖZEL HAYATI

7 Ağustos 2007 yılında iş adamı Ekim Alptekin ile evlenen Aydıntaşbaş 2008 yılında boşanmıştır. Kendisi ressam Figen Aydıntaşbaş'ın kızı, reklamcı Defne Aydıntaşbaş'ın kız kardeşi ve oyuncu Füsun Demirel'in yeğenidir.