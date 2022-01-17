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Migros sonrası CarrefourSA da fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek

Migros sonrası CarrefourSA da fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek

CarrefourSA da Migros gibi Rekabet Kurulu'nun fahiş fiyat kapsamındaki soruşturmada kestiği cezayı erken ödemeyle indiripli yapıp ardından dava açacak.

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Şirketten yapılan açıklamada cezanın ödenmesinin ardından kararın iptali için dava açılacağı belirtildi.

CarrefourSA Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında 142.5 milyon TL tutarındaki idari para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 106.85 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ödemenin her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla yapılacağını belirtirken  ayrıca, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.

Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve bir tedarikçi firmaya toplamda 2,7 milyon liralık "rekabeti ihlal" gerekçesiyle para cezası vermişti.

Bir diğer ceza alan zincir market Migros da bu sabah yaptığı açıklamada cezanın yüzde 25'lik erken ödeme indirimiyle ödeneceğini duyurmuştu.

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