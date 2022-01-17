Erdoğan’ın 'Avrupa’da raflar boş gıda kuyrukları var' sözlerine CHP'li Faik Öztrak'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa’da raflar boş, gıda kuyrukları var” sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan’ın gözyaşı döktüğü ABD’de, kişi başına düşen gelir 63 bin 413 dolar. Avrupa’da kişi başına düşen gelir 34 bin 149 dolar. Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de ise, kişi başına gelir 8 bin 597 dolar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği Amerika ve Avrupa ülkelerinde market raflarının boş olduğunu açıklaması muhalefetin gündeminde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'deki ekonomik sorunlara dikkat çeken Öztrak, Erdoğan'ın kendisini Adnan Menderes ile karşılaştırmasını eleştirdi.

Öztrak, "Utanma duygusu bu topraklarda, hiç bu kadar görünmez olmamıştı. Bunu Aydın’da bir defa daha gördük. Erdoğan Aydın’da çıktı kendisini, rahmetli Adnan Menderes ile mukayese etmeye kalktı. O Menderes ki, kendisi başbakanken, ticarete atılmak isteyen oğluna, “Ticaret yaptığında alıp sattığın ben olurum. Ben Başbakan olduğum müddetçe, senin ticaret yapmana müsaade etmem” diyecek kadar, hassas. Nüfuz ticaretine izin vermeyecek kadar, ciddi bir devlet adamıydı." ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon verilerini gündeme getiren Öztrak, Erdoğan'ın enflasyonda beceriksizliğini örtmek için “ABD’de enflasyon felaket, Avrupa da aynı” dediğini iddia ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın kendisine dert ettiği, ABD’deki enflasyon yüzde 7, Avrupa’daki enflasyon ise yüzde 5. Beyefendinin yönettiği, Türkiye’de ise, tüketici enflasyonu yüzde 36, Üretici enflasyonu yüzde 80.

Erdoğan’ın gözyaşı döktüğü ABD’de, kişi başına düşen gelir 63 bin 413 dolar. Avrupa’da kişi başına düşen gelir 34 bin 149 dolar. Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de ise, kişi başına gelir 8 bin 597 dolar. Tablo çok açık; Türkiye’deki enflasyon, ABD’dekinin 5 katı, Avrupa’dakinin 7 katı. Ama Türkiye’de kişi başına gelir, ABD’nin yedide biri, Avrupa’nın dörtte biri…

"Avrupa'lıya üzülmeyi bıraksın milletimizin derdine çare bulsun"

Erdoğan, Paramızı pul etmiş, Malımız kelepir olmuş. Bu milletin evlatlarını, “Öz yurdunda garip, Öz vatanında parya” etmiş.

Çıkmış Amerika’ya, Avrupa’ya ağıt yakıyor. İktidarım diyorsan, bahane değil, çare üreteceksin. Muktedir olacaksın. Olamıyorsan da çekip gideceksin. Erdoğan, Amerikalıya, Avrupalıya üzülmeyi bıraksın, milletimizin derdine çare bulsun.