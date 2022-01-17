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Büyük Selçuklu Yınal kimdir tarihte kimin oğludur?

Büyük Selçuklu Yınal kimdir tarihte kimin oğludur?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 9. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Karaca İbrahim Yınal karakterini kim oynuyor, gerçekte kimdir soruları merak edildi. Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal'ı Uygar Özçelik oynuyor?

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen tarih kokan dizisi Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 9. bölümü ile ekrana gelecek. Türk tarihinin efsane hükümdarı ve komutanı Sultan Alparslan'ın hayatının anlatıldığı dizi Alparslan: Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal karakteri merak konusu oldu.  Dizide Karaca İbrahim Yınal karakterini kim oynuyor, gerçekte kimdir soruları merak edildi. Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal'ı Uygar Özçelik oynuyor?

İbrahim Yınal kimdir? İbrahim Yınal kimin oğlu?
İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizede İbrahim Yınal karakterini Uygar Özçelik oynuyor.

Uygar Özçelik kimdir?

Uygar Özçelik 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Özçelik; Kaybolan Yıllar, Küçük Kadınlar, Genco, İstanbullu Gelin, Arıza gibi dizilerde rol aldı.

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