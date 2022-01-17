BIST 2.086
DOLAR 13,45
EURO 15,35
ALTIN 786,50
HABER /  SPOR

Cengiz Ünder: Marsilya artık benim ailem

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cengiz Ünder: Marsilya artık benim ailem

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adına hazırlanan koreografi için taraftarlara teşekkür etti.

Abone ol

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, son şampiyon Lille’i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsabakada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl sonra Marsilya’nın, Bordeaux deplasmanından zaferle dönmesini sağlamış ve Fransa’da geniş yankı bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı öncesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk bayrağı ve ‘Ünder’ yazılı koreografi hazırlayarak, Cengiz Ünder’e teşekkürlerini iletti.

“Tarihi zafer için teşekkürler” yazılı koreografi için 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Önce sahaya çıktığımda tribünlerde gördüğüm koreografiyi asla unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve son dakikaya kadar ailem için savaşmaya devam edeceğim. Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı.”

ÖNCEKİ HABERLER
Tartışma kavgaya dönüştü! Korkunç olay her yerde aranıyor
Tartışma kavgaya dönüştü! Korkunç olay her yerde aranıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Davos gündeminde Covid 19 var: Omicron son değil yenisi geliyor
Davos gündeminde Covid 19 var: Omicron son değil yenisi geliyor
Migros sonrası CarrefourSA da fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek
Migros sonrası CarrefourSA da fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek
Omicron için kargo uyarısı: Paketleri maske ve eldivenle alın
Omicron için kargo uyarısı: Paketleri maske ve eldivenle alın
Büyük Selçuklu Yınal kimdir tarihte kimin oğludur?
Büyük Selçuklu Yınal kimdir tarihte kimin oğludur?
Alman polisi Orhan Ünal’ı yakalamak için alarma geçti! 3 dilde afişler bastırdı: Yardım istedi
Alman polisi Orhan Ünal’ı yakalamak için alarma geçti! 3 dilde afişler bastırdı: Yardım istedi
'Cumhurbaşkanı Erdoğan dediklerini yapan ve yaptıklarını söyleyen biri'
'Cumhurbaşkanı Erdoğan dediklerini yapan ve yaptıklarını söyleyen biri'
Başakşehir'de hamile hemşireye uçan tekme! Başörtüsünden tutup savurdu
Başakşehir'de hamile hemşireye uçan tekme! Başörtüsünden tutup savurdu
Survivor Birsen evli mi eşi kimdir? Nihat Doğan ile aşk yaşamıstı
Survivor Birsen evli mi eşi kimdir? Nihat Doğan ile aşk yaşamıstı