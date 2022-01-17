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Tartışma kavgaya dönüştü! Korkunç olay her yerde aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartışma kavgaya dönüştü! Korkunç olay her yerde aranıyor

BAĞCILAR'da iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Polis kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

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 Demirkapı Mahallesi 1698 Sokakta ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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