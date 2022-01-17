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Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?

Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?

Survivor All Star 2022 heyecan dolu bölümleri ile başladı. Yeni formatta ilk sürgün adasına giden isim Birsen Bekgöz oldu. Ünlüler takımından olan Birsen Bekgöz’ün hayatı merak ediliyor. Birsen Bekgöz daha önce 2018 yılında yarışmaya katılmıştı. Daha sonra Nihat Doğan ile olan beraberliği ile gündeme gelmişti. Peki, Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor Birsen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz yarışmaya daha önce 2018 yılında katılmıştı. 1980 doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralıdır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Survivor Birsen, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

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