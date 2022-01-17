Hindistan S-400 hava savunma sistemini nisanda aktif hale getirecek

HİNDİSTAN'ın Rusya yapımı S-400 hava füze savunma sisteminin ilk birimini nisan ayında işlevsel hale getireceği bildirildi.

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HİNDİSTAN'da savunma yetkililerine dayandırılan haberde; Rusya'dan teslim alınan S-400 ileri hava füze savunma sisteminin konuşlandırılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde ilk birimin Nisan 2022'de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

Yeni Delhi yönetiminin Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirilmişti.