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İstanbul'da Kamerun uyruklu şüpheli ucuz altın vaadiyle iş adamlarını 40 bin sahte dolarla dolandırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da Kamerun uyruklu şüpheli ucuz altın vaadiyle iş adamlarını 40 bin sahte dolarla dolandırdı

İSTANBUL Şişli'de 40 bin dolar karşılığında altın alışverişi yapmak isteyen iş adamlarını sahte altın ve dolarla dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İSTANBUL Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde L.T. ve H.K. adlı iki iş adamı altın alışverişi için Kamerun uyruklu A.A.R. ile bir araya geldi. A.A.R., yurt dışından ucuza altın getirdiğini belirterek 40 bin dolar karşılığında 4 kilo civarında altın satmak için anlaştı. Şişli'de otelde buluşan kişiler 40 bin doları vererek A.A.R'nin yanında getirdiği sahte altınları aldı. Kısa bir süre sonra A.A.R., altınları satmaktan vazgeçtiğini belirterek sahte altınları iş adamlarından alıp iş adamı L.T. ve H.K.'nin verdiği 40 bin doları el çabukluğuyla değiştirerek sahte dolar verdiği ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan iş adamları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsü inceledi. Eskişehir Mahallesi'nde adresi tespit edilen A.A.R. gözaltına alındı. A.A.R.'nin adresinde yapılan aramada 600 bin sahte dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar, 37 gram gerçek altın ve birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A.R., 'sahte para' suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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