Süper gen! Koronavirüsü hafif atlatanların sırrı çözüldü

İSVEÇ'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif semptomlarla atlatanlara dair bir araştırma yapıldı. Kovid-19'a 'doğuştan bağışıklığı' olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Bu genle virüse karşı yeni ilaç geliştirilebilir.

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İSVEÇ'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsünde görevli bilim insanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu.

Uzmanlar bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.

Ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktarıldı.

Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.

"İlaç geliştirmede önemli bir buluş"

Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesinden Brent Richards, "Kovid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" dedi.