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Alman virolog koronavirüsün bitebileceği tarihi açıkladı

Alman virolog koronavirüsün bitebileceği tarihi açıkladı

ALMANYA'da Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zayıflamış halinin hızlı yayılımı yavaşlatabileceğini dile getirerek, "2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz" şeklinde konuştu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli öngörüler ortaya atılıyor. Almanya'dan yapılan açıklamada pandemiyle ilgili tahminde bulunuldu.

"Aşıdan başka çıkış yolu yok"

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da yoğun bakım ünitelerinin alarm verici düzeye ulaştığını söyledi. Omicron'un daha fazla bulaşıcı olduğunu belirten Lauterbach, söz konusu türün son varyant olmayacağı görüşünü paylaştı. Lauterbach, "Ek bir koruma olmazsa bu insanlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla aşıdan başka çıkış yolu yok." dedi.

"2022 sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz"

Bir açıklama da Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten'den geldi. Deutsche Welle'in aktardığına göre; Drosten, enfeksiyonun zayıflamış halinin hızlı yayılımı yavaşlatabileceğini dile getirerek, "2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz" şeklinde konuştu.

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