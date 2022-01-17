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Sakarya Kocaali'de 91 kişi düğünde yediği yemekten zehirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya Kocaali'de 91 kişi düğünde yediği yemekten zehirlendi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik oldu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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SAKARYA'nın Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Burada ikram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlar düğün sonrasında evlerine döndüklerinde farklı şikayetler ile hastanelere başvurdu.

Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvuran 91 kişinin düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

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