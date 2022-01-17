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Yunanistan mesajı! Fransız siyasetçi seçim vaadinde Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan mesajı! Fransız siyasetçi seçim vaadinde Türkiye'yi hedef aldı

FRANSA'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak olan Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse, Yunanistan ziyaretinde Türkiye'yi hedef aldı.

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FRANSA'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un en yakın rakibi görülen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse, Yunanistan'ı ziyaret etti.

Yunan Ta Nea gazetesine demeç veren Pecresse, Türkiye'yi kastederek, "Atina, uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa'yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tahriklerine karşı desteklenmelidir. Fransa, her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacak" dedi.

"Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye'ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli" diyen Pecresse, "Türkiye, bölgede çok önemli bir ülke. Eğer değer verdiğimiz yasa ve ilkelere saygı gösterirse partnerimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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