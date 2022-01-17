Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ mesajı: Arnavutluk'tan kararlı adımlar bekliyoruz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda Arnavutluk'tan daha fazla beklentileri olduğunu belirterek, "Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye değil, varlık gösterdiği ülkelere tehdit oluşturduğu aşikardır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha hızlı ve kararlı adımlar atılması beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Az önce 7 anlaşmayı ilgili arkadaşlarımız imzaladılar. Gerek Arnavutluk, gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlikleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde hissettirdiler. Arnavutluk'la tarihi ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu münasebetlere şahitlik ediyoruz. 'Gerçek dost, çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri süratle yaraların sarılması amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Biz de bu yürütülen çalışmaları Rama'yla görüşecek takip ettik. Evleri yıkılanlar için yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Bundan sonra da iyi ve kötü gününde Arnavutluk'un yanında olmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlık esprisi

Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tek bakanlık olmasıyla ilgili yaptığı espri salonda gülüşmelere yol açtı. Erdoğan şunları söyledi: Burada da Kültür ve Turizm bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle 'Neler yapabiliriz, ne adım atabiliriz?' örneğin bize de zaman zaman gelip bu bakanlığı ayırsanız derler. Ben de 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında sürdüreceğiz. O gün bugündür sürdürüyoruz, ayrışmaya gitmedik. Bir sinyal vermiyor muyuz? Sizde halinizden memnunsanız devam edin.

FETÖ mesajı

Görüşmelerimizde FETÖ örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Bu terör örgütü, 15 Temmuz'da demokrasimizi hedef alan bir darbe girişiminde bulundu. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye değil, varlık gösterdiği ülkelere tehdit oluşturduğu aşikardır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha hızlı ve kararlı adımlar atılması beklentimizdir. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şimdi 1 milyar dolar olan hedefimize ulaşarak, yakalayalım istiyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bunun çok daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. İlişkilerimizi her alanda derinleştirme, bu kararlılıkla da yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Sağlık bakanımıza gerekli noktada talimat vererek orada da sağlıklı adımı atarak üzerimize düşeni yapacağız.

AB-Türkiye ilişkileri

Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü AB henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki. Maalesef oyalama taktikleri devam ediyor. Ama biz şu anda NATO'nun güçlü bir müttefiğiyiz. Balkanların özellikle onu da ikili görüşmede konuştuk. Balkanların barışını huzurunu çok önemsiyoruz. Onun için de üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak, balkanların huzuru barışı için garantör ülkelerden biriyiz.

Türkiye'nin Arnavutluk'a desteği

Arnavutluk yatırımlarının Türkiye'ye çıkarı üzerine bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ''Öyle bir soru sordun ki futbolda bizim 'ters köşe' diye bir anlayış vardır. Biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Bir de borçlar hukuku vardır. Kardeşlik hukuku içinde öyle destekler olur ki kardeşliğin gereğidir.. Şu anda bizim deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukuku değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olanlarda yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda bir şey aramanın anlamı yoktur.''

Erdoğan hükümeti dışında bize özel toplantı ayarlayan destek veren bir hükümet bilmiyorum

Arnavutluk Başbakanı Rama da; ''Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü bu, geleneksel bir ilişkidir Çünkü bu geleneksel bir ilişkidir. Benim ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkide endişelenecek bir şey yok. Yapılan tüm yorumlar gerçekten gülünçtür. Gerçek şu ki bazı şeyler var ki onları bozamazsınız. Ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti dışında bize özel toplantı ayarlayan destek veren bir hükümet bilmiyorum. Bu hükümetin Kosova toplantısını ayrıca takip etmiş bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bunu yanımdaki Beyfendi yaptı. Düşüncelerin farklı senaryolarıdır bunlar. Biz gerçekten kısa görüştük Cumhurbaşkanıyla. Benim için bir ayrıcalıktır. Hiçbir zaman onun ile yaptığım görüşmelerde bana ders veren bir hoca pozisyonunda görmedim onu. Bana işlerin nasıl yapıldığını gösteren zor durumda bırakan biri olmadı hiçbir zaman. Tam tersine saygı, karşılıklı saygı ki bunlar çok önemli değerli şeylerdir. Somut olarak ilişkilerimize bakacak olursak bu ilişkide tabi ki bir çıkar vardır.

Türkiye'siz olursa gerçekten iyi bir noktaya varmayacak

Ama bu çıkar onun konuşmalarının projelerinin gerçekleşmesinde bir çıkar. Benim için özel bir gün. Uluslararası arenada çok sık rastlanmaz ki evete evet diyen, hayıra hayır diyen insanlara... Erdoğan gibi söylediğini yapan tek kişi kendisidir. Ben onunla yaptığım görüşmelerde hiç gizli bir şey duymadım. Alenen duydum. Türkiye'nin önemi Avrupa Birliği ilişkileri de önemlidir. Şunu da söylemek lazım AB, Türkiye'siz olursa gerçekten iyi bir noktaya varmayacaktır. Türkiye AB'nin güvenliği açısından önemli bir ülkedir. Biz burada bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bizim tek seçimimiz var o da Arnavutluk'tur. Sayın Erdoğan bana sık söylüyor bunu. Günün sonunda alacağın her karar Arnavut ve Arnavutlar içindir. Ne Türkiye ne de başkaları içindir.''