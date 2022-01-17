Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk Meclisi'nde FETÖ vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti. Başkan Erdoğan, terör örgütü FETÖ konusunda önemli uyarılarda bulundu.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisine hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır.

Güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'u bir kez daha ziyaret etmekten, bu vesileyle Meclis'te sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz 6 asrı bulan köklü bir maziye dayanıyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Rama'nın geçtiğimiz yılın başında imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile ilişkilerimizi resmi olarak da stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bundan sonra bölgemizin, tüm dünyanın barış, refah huzur istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız.

Fetö uyarısı: Harekete geçmezseniz...

FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi dostluğumuzun bir karşılığı olarak görüyoruz.

Darbe girişiminde bulunan, Meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutlukta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor.

'Gerçek dost acı da olsa gerçekleri dile getirmekten çekinmeyendir'

Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz. Gerçek dost acı da olsa hakiketleri dile getirmekten çekinmeyendir. Arnavutluk'un milli güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz. Derhal harekete geçmezseniz bu yapının alçak girşimin benzerlerinin burada yaşanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum.

Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz.