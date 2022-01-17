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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu...

Beşiktaş; Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson’ın sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

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Beşiktaş; Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson’ın sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson’a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır."

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