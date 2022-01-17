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PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili soru CHP'li Faik Öztrak'ı kızdırdı

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili soru CHP'li Faik Öztrak'ı kızdırdı

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel için Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) fezleke ile ilgili kararı belli olurken aynı sorunun tekrar sorulması CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ı kızdırdı.

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Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı fezlekesi TBMM'ye ulaştı.

AK Parti ve MHP, Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için gerekenin yapılacağını beyan ederken Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) bu konudaki tavrı merakla bekleniyordu.

Faik Öztrak'ı kızdırdılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplarken sorulan sorular arasında Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi de vardı.

İlk sorulan soruda HDP'li Güzel'in vekilliğin düşürülmesi için parti olarak tavırlarını net bir şekilde ifade etmeyen CHP'li Öztrak, aynı soru bir kez daha sorulunca, "Terör kırmızı çizgimiz, elinde silahla poz veren bir teröristle poz veren biriyle fotoğraf çektirmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez" diyerek soruyu soran basın mensubuna kızdı.

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