Kar yağışı nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi

Artvin, Bolu, Gaziantep, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar 18 Ocak tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

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ARTVİN ve Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Gaziantep'te de yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

Gaziantep'te eğitime ara verildi

Gaziantep'te, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer veridi:

"Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep’te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tatil kararı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Giresun'da yoğun kar yağışı

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

Trabzon ve Rize'de tatil uzatıldı

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.