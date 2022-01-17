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Manisa'da toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında bulunan insan kemiklerinin Roma dönemi mezarına ait olduğu belirlendi.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı.

Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı.

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