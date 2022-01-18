Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den gelen son hava tahminlerine göre yarın için 19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Kar yağışları, gün geçtikçe Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminlerine göre yarın için 19 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

8 ile ise çığ uyarısı yapıldı

Öte yandan MeteoUyarı haritasına göre Bingöl, Tunceli, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak

Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak. AKOM'dan gelen bilgilere göre sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur yağış, akşam saatlerinde ise il geneline yayılacak.