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Malatyalı vatandaştan Leman Sam hakkında suç duyurusu

Malatyalı vatandaştan Leman Sam hakkında suç duyurusu

Malatya’da bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Araplar hakkında yaptığı açıklama nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla sanatçı Leman Sam hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu.

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Malatya’da yaşayan Yakup Özünver isimli vatandaş, avukatları Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver aracılığı ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen suç duyurusunda Leman Sam’ın attığı tweet ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilerek hakkında dava açılması isteniliyor.

Avukatlar aracılığı ile savcılığa verilen Yakup Özünver’in suç duyurusunda şu ifadelere yer veriliyor:

“Sanatçı olduğu iddia edilen Leman Sam, twitter hesabından ‘Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin göz göre göre geldi.” diyerek halkın bir kesimini diğer kesimine karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Şöyle ki; Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde takribi 4 milyon kişi geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunmaktadır. Bunların kahir ekseriyeti de Araplardan oluşmaktadır. Devletimizin, yıllardır koruma altına aldığı bu kişiler, ciddi bir siyasi malzeme konusu yapılmış ve toplum bu hususta ciddi manada hassaslaştırılmıştır. Ağustos ayında Ankara Altındağ’da çıkan olaylar, toplumun ne denli kırılgan olduğunu da ortaya koymaktır. Hal böyle iken, twitter platformunda 120 binden fazla takipçisinin olduğu şüpheli, gayet rahat ve umursamaz bir şekilde göçmenleri hedef göstermiş ve halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Gereğinin yapılarak iddianame tanzim edilmesi gerekmektedir.
Suç duyurusunda Leman Sam’ın ifadesinin alınarak TCK 216 maddesi kapsamında işlem yapılması ve iddianame tanzim edilmesini isteniyor.

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