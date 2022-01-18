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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 367 eve şafak baskını yapıldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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