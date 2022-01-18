Kayseri'de deprem oldu! Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var

KAYSERİ'den korkutan deprem. Merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken, deprem Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan son dakika açıklama var...

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28’de merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Eksi 7 derece soğukta sokaklara döküldüler

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri’de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Depremle ilgili AFAD’tan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin ardından yaptığı açıklamada “Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun” dedi.