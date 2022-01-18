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Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tartışılıyor Kritik toplantı Kurallar geri mi dönüyor?

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tartışılıyor Kritik toplantı Kurallar geri mi dönüyor?

Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta toplantısının andırdan PCR testi ile kuralları esnetmiş ardından pek çok isim Omicron varyantıyla patlayan vakaları işaret ederek eleştiri yağmuruna tutmuştu. Uçaklardaki PCR kararının geri gelmesinin ardından diğer kuralların geri dönüp dönmeyeceği merak konusu.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

PCR kuralının sinema, etkinlik, şehirlerarası ulaşımdan kaldırılması üzerine Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere pek çok uzman isimden de tepki gelmişti.

PCR zorunluluğu pek çok noktada kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamaların kaldırılmasına ilişkin yeni yazıyı valiliklere göndermişti.
Yazıda, Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz gün alınan kararda uçaktaki bu değişiklik geri çekildi.

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