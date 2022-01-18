Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tartışılıyor Kritik toplantı Kurallar geri mi dönüyor?

Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta toplantısının andırdan PCR testi ile kuralları esnetmiş ardından pek çok isim Omicron varyantıyla patlayan vakaları işaret ederek eleştiri yağmuruna tutmuştu. Uçaklardaki PCR kararının geri gelmesinin ardından diğer kuralların geri dönüp dönmeyeceği merak konusu.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

PCR kuralının sinema, etkinlik, şehirlerarası ulaşımdan kaldırılması üzerine Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere pek çok uzman isimden de tepki gelmişti.