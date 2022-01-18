BIST 2.081
DOLAR 13,55
EURO 15,45
ALTIN 788,91
HABER /  POLİTİKA

Kovid-19'u atlatan Temel Karamollaoğlu teşekkür listesi yayımladı: Sadece bir lider geçmiş olsun dememiş

Kovid-19'u atlatan Temel Karamollaoğlu teşekkür listesi yayımladı: Sadece bir lider geçmiş olsun dememiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görmüş olduğu koronavirüs tedavisi sırasında kendisini arayanların yer aldığı bir teşekkür listesi yayımladı.

Abone ol

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Karamollaoğlu tedavisi sırasında kendisini arayarak geçmiş olsun diyen siyasi liderlere bir teşekkür mesajı yayınladı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu siyasi parti liderlerine, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve bakanlara geçmiş olsun dilekleri için teşekkür eden Karamollaoğlu, doktorlarına ve hastane personeline de teşekkürlerini iletti.

İlanda TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti içerisinde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür edilmediği dikkat çekti. AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti liderlerine teşekkür edilen ilanda Bahçeli'nin yer almaması, MHP liderinin Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu açmadığı şeklinde değerlendirildi.

4 Ocak'ta hastalığa yakalanan ve 9 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Karamollaoğlu 14 Ocak'ta taburcu edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da haber alınamayan kız çocuğu aileyi telaşlandırdı! Bakın nerede bulundu
Adana'da haber alınamayan kız çocuğu aileyi telaşlandırdı! Bakın nerede bulundu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tartışılıyor Kritik toplantı Kurallar geri mi dönüyor?
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tartışılıyor Kritik toplantı Kurallar geri mi dönüyor?
Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor
Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor
Pfizer'ın CEO'su yeni aşı için tarih verdi! "Kısıtlamaya gidilen son dalga olacak"
Pfizer'ın CEO'su yeni aşı için tarih verdi! "Kısıtlamaya gidilen son dalga olacak"
Öğrenci yurdunda akıl almaz işkence! Bağlayıp sakallarını ve saçlarını sıcak ağda ile kökünden söktüler
Öğrenci yurdunda akıl almaz işkence! Bağlayıp sakallarını ve saçlarını sıcak ağda ile kökünden söktüler
Fatura, ev alma ve abonelikte yeni dönem! Tüketiciye 'koruma' zırhı geliyor isteyen cayabilecek
Fatura, ev alma ve abonelikte yeni dönem! Tüketiciye 'koruma' zırhı geliyor isteyen cayabilecek
Konyaspor’dan Ahmet Çalık için alkışlanacak hareket!
Konyaspor’dan Ahmet Çalık için alkışlanacak hareket!
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 37 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 37 adrese baskın yapıldı
Kayseri'de deprem oldu! Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Kayseri'de deprem oldu! Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var