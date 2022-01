Sezen Aksu ne dedi yeni şarkısı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözleri

Müziğin divası Sezen Aksu 2017 yılında yaptığı Yaşar Gaga'nın yazdığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözleri nedeniyle bazı kesimler tarafından linç edildi. Şarkıda geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya' sözleri büyük tepki çekti. Diyanet'in de karıştığı tartışma büyüdü. Dini değerlere saygısızlık olarak algılanan şarkı sözleri sonrasında birçok ünlü isim Sezen Aksu'ya destek çıktı. Peki Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözleri nasıl?

Sezen Aksu 2017 yılında yaptığı Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısının sözleri nedeniyle linç edildi. Şarkıda geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik oldu. Dini değerlere hakaret ettiğini savunan bir kesim tarafından linç edilen Sezen Aksu'ya destek ünlü şarkıcılardan geldi. Aksu'dan henüz bir açıklama gelmezken sözlerde geçen Adem ile Havva'nın kadınlar ve erkekler yani 'biz' olduğu yapılan yorumlar arasında.

Sezen Aksu'nun 'Adem olan anlar' adlı başka bir şarkısında ise ''Ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsun madem.. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Zehir-i zıkkım oldu bize bal badem.'' ifadeleri yer alıyor.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son zamanlarda İslam’ın kutlu elçileri Hz. Âdem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.

Bütün insanlığın müşterek değeridir

Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Âdem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de “halife” olarak nitelenen Hz. Âdem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

Aynı şekilde Yüce Allah, “Allah katında İsa’nın yaratılmasındaki durum, Âdem’in durumu gibidir.” (Âl-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa’nın yaratılışındaki ilahî kudrete ve onun mucizevî doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah’ın ezelî hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa’nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem’in asaletinden ve saygınlığından Kur’an-ı Kerim’de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, hayâ ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.

Bu mesajla şarkısını duyurdu: Youtube'da yayınladığı parçasına bir not da düşen Aksu, "Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" ifadelerini kullandı.

Sözler tepki çekti: Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.

Akıl ve mantık dışı: Tepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.

Şarkının sözleri nasıl:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

