Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın arası bozuldu! Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

DEVA Partisi'nin ardındaki siyasi aklın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu herkesin bildiği bir sır. Ancak son günlerde Abdullah Gül ile DEVA Partisi Genel Başkanı Abdullah Gül'ün arasının açıldığı iddia edildi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olma hayali tüm sıcaklığıyla devam ederken, kuruluşuna öncülük ve fikir babalığı yaptığı DEVA Partisi'nden Gül'e kötü haber geldi. Ali Babacan ile Abdullah Gül küstü mü? Ali Babacan, Gül'ün hayallerini yıkmak için cumhurbaşkanı adayı mı olacak?.. İşte Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinden çarpıcı kulisler...

- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu mu olacak, İmamoğlu mu diye hesap yapıyoruz ama Ali Babacan faktörünü unutmamak lazım.

- DEVA Partisi’nin, Millet İttifakı’nın ismine itirazı olduğu biliniyor. DEVA, CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na eklemlenmek yerine, yeni bir ittifak kurulmasını öneriyor. Açıkladıkları bir isim önerileri yok.

Babacan Cumhurbaşkanı adayı mı?

Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Ali Babacan’ın bir çıkış yapabileceği konuşuluyor. Babacan, muhafazakâr seçmenden oy alabilmek için CHP dışında bir adayın gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

Babacan ile Gül'ün arası bir süredir limoni...

- Bu durumda Babacan’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ismine bir şerh gelebilir mi? Hemen aklınıza Abdullah Gül gelmesin. Gül ile Babacan’ın arasının bir süredir limoni olduğu söyleniyor. Babacan kendisini ya da başka bir ismi gündeme getirebilir.