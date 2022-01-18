Selçuk Bayraktar'dan 'Utanıyorum' diyen ABD'li profesöre sert cevap

Türk İHA'larını geliştiren Selçuk Bayraktar'ın da eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology'daki bir proföserün kendisiyle ilgili 'Burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum' sözlerine cevap verdi.

Abone ol

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımının en önemli meyvesi olan İHA ve SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Hemen hemen her gün bir ülkede Bayraktar TB2'ler ve Akıncı TİHA ile ilgili derin analiz yazıları yazılıyor.

Büyük övgülerle bahsedilen Bayraktar SİHA'lar için birçok ülke de sıraya gimiş durumda. Müdahil olduğu her çatışmada seyri değiştiren SİHA'lar konusunda Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor.

Kuşkusuz ki bu başarı da Selçuk Bayraktar'ın payı oldukça büyük. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için çaba harcayan Bayraktar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldı.

ABD'li profesörden tepki çeken sözler

Selçuk Bayraktar'ın başarılı projeler geliştirmesinde büyük paya sahip olan MIT'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Handelsblatt Gazetesi'ne röportaj verdi.

Selçuk Bayraktar'ın başarısını hedef alan, hazımsızlığını gizleyemeyen Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan tarihi cevap

Akademisyenin ismini ilk kez duyduğunu ifade eden Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız" dedi.

Bayraktar paylaşımında, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!"ifadelerini kullandı.