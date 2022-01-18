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Bingöl'de Eren Kış 16 operasyonu başlatıldı

Bingöl'de Eren Kış 16 operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 960 personelle 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Bingöl'de 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

pkk
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