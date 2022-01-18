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Nakdi yardımda bulundukları belirlendi! 24 ilde operasyon: 64 kişi gözaltında

Nakdi yardımda bulundukları belirlendi! 24 ilde operasyon: 64 kişi gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 24 ilde yürütülen soruşturmada 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda 64 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak', 'tevhide çağrı', 'kefaret', 'Suriye için', 'medrese infak yardımı', 'esir bacılar için yardım', 'darul erkam' açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımda bulundukları belirlendi.

DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlayarak 'terörizmin finansmanı' suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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