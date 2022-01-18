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Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Türkiye'ye yaptırım hazırladık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Türkiye'ye yaptırım hazırladık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi Akdeniz'deki haklarını savunmasını yine saldırgan bir tutum olarak tanımlayarak yaptırımlar hazırladıklarını söyledi.

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Yunanistan, diyaloğu işaret eden Türkiye'nin aksine bölgede gerilimi artırmanın hesaplarını yapıyor.

Atina yönetiminin bu tutumu, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamasına yansıdı.

Miçotakis yaptırımla tehdit etmeye çalıştı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törende konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi halinde başvurulabilecek bir dizi olası kısıtlayıcı önlem" hazırladıklarını söyledi.

Önlemler hazırladık

"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığını bilmeliyiz." diyen Miçotakis, "Bu nedenle, dostluk eli uzatarak bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik ve aynı zamanda Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi durumunda kullanılabilecek önlemler hazırladık." dedi.

Kiryakos Miçotakis ayrıca, Avrupa'nın stratejik özerkliğine duyulan ihtiyaç ve Yunanistan-Fransa stratejik iş birliğine değindi.

Greek City Times'ın haberine göre, Miçotakis, "Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı" olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik arabağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz."

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