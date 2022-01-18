Erkam Aydar eşi Gökçe Aydar kimdir yaşı kaç boşandılar mı?

O Ses Türkiye yarışması ile adından söz ettiren Erkam Aydar Alişan'ın konuğu olacak. Bir dönem dizilerde de oynayan Erkam Aydar 29 yaşında ve aslen Bingöllü. Erkam Aydar Gökçe Aydar ile evli ve 2 çocuğu var. Eşi ile bir paylaşım yapmaması akıllara boşandılar mı sorusunu getirse de bu konuda Erkam Aydar bir açıklama yapmıyor. İşte Erkam Aydar hakkında merak edilenler...

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Erkam Aydar bu sabah Alişan'ın konuğu olacak. O Ses Türkiye yarışması ile adından söz ettiren finale kalmadığu halde sesi ile dikkatleri çeken Erkam Aydar hayatı ile merak konusu oldu. TRT ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşu dizisinde rol alan ve bunun yanı sıra birkaç farklı dizi projesinde daha ekrana çıkan O Ses Erkam Aydar evli. Erkam Aydar'ın eşi Gökçe Aydar'dır ve 2 tane çocuğu var. Erkam Aydar'ın düğününe gelen isimlerden biri de Sedat Peker olmuştu.

Erkam Aydar kimdir: 1990 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve büyük beğeni kazanmayı başarmıştır. Yarışmadan elensede dikkatleri üzerine çeken Erkam Aydar mütevaziliği, tarzı, sesi ve yakışıklılığı ile herkesin takdirini kazanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar’ın babası öğretmendir, baba tarafından aslen Bingöl’lüdür. 2016 yılında yayınlanacak olan TRT 1 ekranlarında yeni dizi Sevda Kuşun Kanadında oyuncu kadrosuna dahil olmuştu