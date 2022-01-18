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Ünlü bankadan dolar tahmininde ürküten rakam! 20'ye çıkacak Merkez Bankası tahmini neydi?

Ünlü bankadan dolar tahmininde ürküten rakam! 20'ye çıkacak Merkez Bankası tahmini neydi?

Türkiye için 18 lirayı görerek rekor kıran 20 Aralık kararlarıyla inen dolar için yeni tahminlerdeki ürküten rakamlar gelmeye devam ediyor. İngiliz Bankası dolar tahminini 20 liraya çıkardı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler ise 16 seviyelerinde.

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İngiliz Bankası Standard Chartered Bank, 2022 yıl sonu Dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20’ye çıkardı. Banka, 2023 sonundaysa dolar kurunun 28 lira seviyesine ulaşmasını bekliyor.

İngiltere merkezli banka ve finans şirketi Standard Chartered Bank, yayımladığı araştırma raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin analizlere de yer verdi. Raporda, aralık ayındaki fiyat hareketlerinden sonra Türk lirasındaki oynaklığın Bitcoin’i geçtiğine dikkat çekildi.

Banka, yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın negatif net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı.

Dolarizasyon düşmüyor

Yeni duyurulan dövize endeksli mevduatın beklenenin aksine dolarizasyonu düşürmediğini belirten Standard Chartered, yeni enstrümanın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

2023’teki seçimler öncesinde ortodoks politikalara dönüş olmayacağını ve para politikasının genişlemeci kalacağını düşünen banka, sürpriz bir erken seçim ihtimalinin ise 2022'de Türk lirası için diğer negatif faktörlerden biri olacağını belirtti.

Tahmin 12'den 20'ye fırladı

Standard Chartered Bank'ın raporunda, heterodoks para politikasının yüzde 36’lık yüksek enflasyonla birleşince Türk Lirası için yapısal kırılma yarattığını ve 2022 yıl sonu Dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20’ye çıkardıklarını duyurdu. Bloomberght'nin aktardığı rapora göre 2023 sonundaysa dolar kurunun 28 lira seviyesine ulaşması bekleniyor.

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