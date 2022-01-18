Avrupa İlaç Ajansı'ndan Turkovac açıklaması: Geçerli değil!

Avrupa İlaç Ajansı yerli aşı Turkovac ile ilgili soruya "Bize Turkovac’la ilgili hiçbir şey gelmedi" açıklaması yaptı. EMA’dan onaylanmayan Turkovac, dünyanın bir çok ülkesinde geçersiz.

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Türkiye’de de kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı ile ilgili bir açıklama Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) geldi.

Sözcü gazetesinin haberine göre “Turkovac aşısı ile ile ilgili size başvuru geldi mi? AB'de bu aşı kullanılabilir mi? Bu aşıyla ilgili bilginiz var mı?” sorularına yanıt veren, merkezi Amsterdam'daki ilaç ajansı, “Turkovac adlı aşının Covid-19'a karşı kullanım amacıyla, Avrupa Birliği'nde kullanım onayı alabilmesi için bize bir başvuru gelmesi gerekiyor. Oysa böyle bir başvuru yok” açıklaması yaptı.

Bize gelirse inceleyeceğiz

Başvuru olmaması ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin tepe kuruluşu olan EMA’nın incelemeyi yapamaması Turkovac aşısının da dünyada geçerliliğinin olmayacağı anlamına geliyor.

EMA'dan yapılan açıklamada, başvuru gelmesi halinde anında bilgi verileceğini, EMA'nın web sayfasında yayınlanacağı belirtilirken, “Turkovac başvurusunun gelmesinden sonra, aşı hakkında yorum yapabiliriz. Son fazdan verileri inceleyerek, bunların doğruluğunu- kullanılabilirliğini daha iyi anlayabiliriz” denildi.

Hiçbir aşama bildirilmemiş

Avrupa Birliği İlaç Ajansı EMA, ancak Faz 1, 2 ve 3. aşama deneyleri tamamlandıktan sonra aşıları “acil kullanım onayı” için incelemeye alıyor. Ardından da, aylar süren araştırma başlıyor. EMA onay vermeden, Turkovac aşısı AB üyesi ülkeler, İsviçre, İngiltere, İrlanda, Kanada, ABD ve diğer bir çok ülkede geçerli sayılmıyor.

Yani, bu ülkelere girişte aşı zorunluluğu olduğu için sadece EMA ya da Amerikan İlaç Ajansı'nın onayladığı aşılardan yaptıranlar girebiliyor.

Onay verilen ve bekleyen aşılar

EMA, yaptığı açıklamada, “BioNTech/Pfizer, Novavax, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarına” acil onay verildiğini duyurdu.

Rus aşısı Sputnik V, Çin aşısı Sinovac, Fransız aşısı Sanofi ve Valneva ile ilgili onay süreci de devam ediyor.

Rus aşısı ve Çin aşısı için aylar önceden başvurulmuştu. Türkiye şimdi başvursa bile, incelemeler ancak 2023'te sonuçlanabilecek.