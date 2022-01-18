Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto! Evinin önünde toplandılar!
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya' sözüne tepki yağıyor. Minik Serçe'nin evinin önünde toplanan Milli Beka Hareketi adlı grup protesto yaptı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksuu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sezen Aksu'yu 'Peygambere 'cahil' diyerek hakaret etmek'le suçlayanlar ve bu yöndeki eleştirileri 'yobazlıkla' suçlayanlar olarak sosyal medya adeta ikiye ayrıldı. Bu tepkilerin ardından Minik Serçe ile ilgili Diyanet'ten de açıklama geldi. Öten yandan, kendisini Milli Beka Hareketi olarak adlandıran bir grup, Sezen Aksu'nun Beykoz'daki evinin önünde basın açıklaması yaparak Minik Serçe'yi protesto etti.
#sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde
Türk pop müziğinin popüler isimlerinden olan Sezen Aksu yeni şarkısı sosyal medyanın gündeminde. "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni parçasını çıkaran Aksu'nun şarkı sözleri binlerce kullanıcının tepkisini topladı. Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik söylediği sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.
" 'Minik Cahil'e' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız"
Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerini protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik grup " 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kimseyi tehdit etmeye gelmedik" açıklamasını yaptıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aksu, evinin önünde de protesto edildi.Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıya tepki gösterdi.