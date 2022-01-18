Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkısına Mustafa Sandal'dan destek

"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepki topladı

Şarkıda Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok kişi sanatçıya tepki gösterdi. Aksu, sözleri kendisine ait olan şarkıda 'Binmişiz bir alamate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' ifadelerini kullandı.