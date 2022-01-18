Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkısına Mustafa Sandal'dan destek
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'cahil Adem ile Havva' sözüne sosyal medyada art arda tepkilere Mustafa Sandal'dan yanıt geldi!
Ünlü sanatçı Sezen Aksuu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Minik Serçe’ye ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan destek geldi. Sandal, sosyal medyada Sezen Aksu'ya yönelik tepkilere "Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır" diye yanıt verdi.
Sezen Aksu'ya eleştiri yağmuru
Türk pop müziğinin popüler isimlerinden olan Sezen Aksu yeni şarkısı sosyal medyanın gündeminde. "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni parçasını çıkaran Aksu'nun şarkı sözleri binlerce kullanıcının tepkisini topladı. Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik söylediği sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepki topladı
Şarkıda Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok kişi sanatçıya tepki gösterdi. Aksu, sözleri kendisine ait olan şarkıda 'Binmişiz bir alamate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' ifadelerini kullandı.
Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.