İnternet ve hat aboneliği düzenlemesi Resmi Gazete'de çıktı! İnternet hızı düşerse feshetme hakkı

BTK tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle artık telekomünikasyon şirketleri yavaş internet sunduklarında vatandaş sözleşmeyi iptal edebilecek. Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye ilişkin ayrıntıları açıkladı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile; elektronik haberleşme abonelikleri e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve Dijital Türkiye hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor. Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Abone onayı gerektiren işlemler birleştirilemeyecek

Bakan Yardımcısı Sayan, abone onayı gerektiren birden fazla işlemin tek onay altında birleştirilemeyeceğini belirterek, "'Bu kampanyaya üye olursanız…. kampanyasını da onaylamış sayılırsınız' devri bitti. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek" şeklinde açıklamada bulundu.

Birden fazla hattı olan diğer hatları sınırlandırabilecek

Sayan, çağrı merkezi aramalarında abone teyiti yapılmadan işlemlere başlanılmayacağını ifade ederek şu bilgileri verdi:

-"Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak".