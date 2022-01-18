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EYT çıkıyor mu müjde haberi AK Parti'den geldi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız

EYT çıkıyor mu müjde haberi AK Parti'den geldi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi. 

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Yasa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda belirsizliğin sürdüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"2002 öncesi yasaya dayanıyor"
EYT'lilerin içinde olduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise Akbaşoğlu, "EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar." dedi.

"2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız"
EYT'liler ilgili bir de müjde veren Akbaşoğlu, "Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

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