Muharrem İnce 'cumhurbaşkanı adayıyım' dedi! 'Niye Ekrem'e destek vereyim?' diye sordu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek verdiği iddiasına karşı çıktı. "Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim?" diye soran İnce, “Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada, onlar kenara çekilsin” dedi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı çağrının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İnce, “İmamoğlu'nu desteklediğiniz iddiası doğru mu?” sorusuna, “Yok böyle bir şey” diye yanıt verdi.

Ben Cumhurbaşkanı adayıyım

İBB Başkanı İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade eden İnce, “Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim? Ben CHP'nin çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum. Erken seçim istiyorsun ama kurultayını erteliyorsun. Erdoğan ‘Kriz var, ben de seçimi erteliyorum’ dese ne yapacaksın?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada...

İnce, sözlerinin devamında, “Karamollaoğlu, 400 bin oy almış, başrolde geziyor. Akşener, partisinden 1.5 milyon az oy almış, başrolde. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayından 4.5 milyon az oy almış, başrolde. Bana ‘Kenara çekil’ diyorlar. Partimden 4.5 milyon fazla oy almışım. Niye çekiliyorum? Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi alacaksan İstanbul'u ver"

İnce İmamoğlu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamayı şöyle yineledi: “İmamoğlu'na gelince... Başarılı bir başkan mı? Başarısız da değil, başarılı da. Kamuoyunda algısı var mı, evet var. Bir albenisi var. ‘İstanbul'u kaybederiz’ diyorlar. ‘Olur’ demiyorum, ‘olacaksa’ diyorum. Türkiye'yi alacaksan İstanbul'u ver."

Millet İttifakı eninde sonunda dağılır Muharrem İnce, “Millet İttifakı'na katılma arzunuz var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Biz ikisini birden göndereceğiz. Cumhur'u da Millet'i de. Masaya nasıl oturacaklarını tartışıyorlar daha, bundan sonuç çıkar mı? Eninde sonunda dağılır burası. Masanın neresine kim oturacak... Bu tartışılır mı? Masanın başına CHP oturmalı. Herkese eşit oy olsun... Böyle bir şey olur mu? Bu dağılmaya mahkumdur. Masanın oturma düzeninde anlaşamayanlar tek adayda anlaşamaz.”

İBB'ye kayyum atar geri alırsın...

Memleket Partisi lideri İnce Kayseri ziyareti sırasında, “Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da 'İstanbul'da Belediye Meclisi'nde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? 'Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis'te çoğunluğumuz yok'. Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin” sözlerini kaydetmişti.