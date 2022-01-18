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Halk Sağlığı Uzmanı Saltık'tan Türkiye'ye uyarı: 45 milyon kişi yakalanacak

Halk Sağlığı Uzmanı Saltık'tan Türkiye'ye uyarı: 45 milyon kişi yakalanacak

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, PCR testlerinin Omicron varyantındaki patlama nedeniyle oluşacak panik yüzünden kaldırıldığını dile getirdi.

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Koronavirüs aşısı olmayanlar için bazı yerlere girerken istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılması kararı tepki çekmeye devam ederken, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye'de açıklanan vaka sayısının en az 5'te 1'i olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki iki ay içinde her gün 700 bin kişi Omicron varyantına yakalanacak" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Saltık, Delta varyantına göre 70 kat daha bulaşıcı Omicron varyantında korkunç bir patlama olacağını ve her gün 700 bin kişinin bu varyanta yakalanacağını ifade etti. Saltık, "DSÖ'nün geçen haftaki uyarısına göre, önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanacak. Bu 250 milyon yeni hasta demektir. Türkiye de bunun dışında kalmayacak. 90 milyon nüfusun yarısı 45 milyon insan önümüzdeki 2 ay içinde hastalığa yakalanacak" dedi. 

"Bu öngörüde 8 hafta dersek, 45 milyon insandan her hafta 5 milyon yeni hasta demektir" diyen Saltık, "Türkiye'de her gün 700 bin kişi yeni Omicron varyantına yakalanacak" ifadelerini kullandı. 

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