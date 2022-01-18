Konya'da 500'e yakın köpek ve kediyi besliyor: Annelik yapıyorum, artık zorlanmaya başladım

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Ayla Sayar (35), belediyenin kendisine tahsis ettiği 2 bin metrekarelik arazide 500’e yakın kedi ve köpeği besliyor.

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Seydişehir’de 2 çocuk annesi Ayla Sayar, 5 yıl önce kaza sonrası bacakları kırılan 2 engelli köpeği evine alıp, sahiplendi. Sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Sayar, gün geçtikçe bakıma muhtaç sokak hayvanlarını da evine alarak bakımlarını üstlendi. Bir süre sonra sayıları artan sokak hayvanları için Seydişehir Belediyesi’nden yardım isteyen Ayla Sayar’a 2 bin metrekarelik bir arazi tahsis edildi. Sayar, buradaki barınakta 500'e yakın köpek ve kediyi beslemeye çalışıyor.



Bakımını üstlendiği hayvanların sayısının artmasıyla zorluk çektiğini belirten Ayla Sayar, “Buradaki sokak hayvanlarının hepsine annelik yapıyorum. Kendi evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Hepsi benim çocuğum sayılır. Engelli 2 tane köpeğin bakımını üstlenmiştim. Onların tedavilerini yaptırdım. Onlar için bahçe kiraladım. Bir, iki derken sokak hayvanları bahçede çoğaldılar. Sonra çok ses çıkardıkları için şikayet oldu. Seydişehir Belediyesi de bana bu yeri verdi. Hayvanları buraya taşıdım, burada da çoğaldılar. 50- 60 havyan varken şimdi 500’e yakın hayvan var. Artık zorlanmaya başladım. Tek başıma bu kadar hayvana yetememeye başladım. Belediyemiz mama ve su desteğinde bulunuyor; ama yetersiz kaldıkları zamanlar da oluyor. Ben bu hayvanlara baktığım için çok mutluyum. Burası benim için bir cennet gibi. Buradaki hayvanların hepsi benim için ayrı ayrı evlat. Hastalanan olunca evime götürüp bakıyorum.” dedi.