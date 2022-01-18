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Deprem Uzmanı Profesör Naci Görür'den Kayseri depremi için açıklama

Deprem Uzmanı Profesör Naci Görür'den Kayseri depremi için açıklama

Prof. Dr. Naci Görür Kayseri'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem için açıklama yaparak bölgedeki faya dikkat çekti.

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4.9, Kandilli'nin verisine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'deki depremi, Twitter hesabından değerlendirdi.

Görür, "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" dedi.

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